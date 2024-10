Weer Nederlanders uit Libanon gehaald met militair toestel

De passagiers werden door ambassadepersoneel en medewerkers van het SCOT-team opgevangen. Aan boord waren 170 passagiers die Libanon wilden verlaten vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Onder hen zo'n 100 mensen die zich bij Buitenlandse Zaken hadden gemeld. Dat ministerie controleerde wie in aanmerking kwam voor repatriëring. In het toestel zaten 70 passagiers uit landen als België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Op de vliegbasis was een team geestelijk verzorgers van Defensie aanwezig om de mensen bij te staan.

Defensie en Buitenlandse Zaken zorgden er zaterdag met een eerste repatriëringsvlucht al voor dat zo’n 185 mensen Libanon konden verlaten. In totaal zijn met de twee vluchten ruim 350 mensen naar Nederland gebracht.

Defensie voerde de vluchten uit met een Airbus A330. Het is een NAVO-toestel dat onderdeel is van een vliegtuigenpool met 9 tank- en transportvliegtuigen.