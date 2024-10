Politie vindt (nep-)vuurwapen na schietincident

Vrijdagavond kort na 22.00 uur krijgt de politie de melding dat er met een vuurwapen werd geschoten op de Bloemenlaan in Vlissingen. Eenmaal ter plaatste wordt echter geen verdachte of slachtoffer aangetroffen maar wel een achtergebleven fiets. Een getuigen verklaart dan dat hij zag dat er twee fietsers hard achter elkaar fietsend de Bloemenlaan in kwamen gereden waarbij de achterste fietser plots met een wapen op de voorste fietser schoot. Deze voorste fietser laat dan zijn fiets vallen en gaat er vandoor. Op basis van deze eerste bevindingen doet de politie verder onderzoek waarbij onder meer camera’s in de buurt worden bekeken. Daarop is het tweetal duidelijk te zien en de schutter wordt door agenten herkend als een 19-jarige inwoner van Vlissingen. Als deze jongeman in zijn woning wordt aangehouden vinden rechercheurs ook een nepvuurapen. Over de aanleiding van de schietpartij is nog geen duidelijkheid.