Kabinet: Nederlandse Loterij blijft in staatshanden

Het kabinet heeft besloten Nederlandse Loterij in staatshanden te houden en niet over te gaan tot privatisering. 'Een privatisering is op dit moment niet haalbaar en proportioneel. Daarnaast is het niet in lijn met de visie op kansspelen', zo meldt het ministerie van Financiën vandaag.

Kansspelschade

Eén van de uitgangspunten van de visie is om de kansspelmarkt onveranderd te laten en de komende jaren eerst maatregelen te treffen voor de online markt. Daarnaast vraagt privatisering om grote wijzigingen van wet- en regelgeving waarbij er risico’s zijn dat burgers onvoldoende bescherming hebben tegen kansspelschade. Dit vindt het kabinet niet wenselijk. Hierover hebben staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) en staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd.

'Verantwoordelijkheid nemen'

Tjebbe van Oostenbruggen, staatssecretaris Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane: “Het kabinet gaat de Nederlandse Loterij voorlopig als staatsdeelneming aanhouden. Doordat de overheid betrokken blijft bij de Nederlandse Loterij houden burgers toegang tot een partij die anders is opgezet dan commerciële kansspelaanbieders. Daarmee wil het kabinet ook verantwoordelijkheid nemen in een markt die duidelijk ook negatieve kanten heeft en zorgen voor stabiliteit op lange termijn.”

Privatisering

De afgelopen periode is een afweging gemaakt over een mogelijke privatisering van Nederlandse Loterij. Daarbij is overwogen of een privatisering haalbaar en proportioneel is in vergelijking met het staatsaandeelhouderschap. Ook heeft het kabinet de visie op kansspelen meegenomen in de afweging waarbij de bescherming van burgers tegen schade van kansspelen voorop staat, kansspel gerelateerde criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen, deelname aan illegale spellen wordt verhinderd en het illegale aanbod wordt bestreden. Het behouden van Nederlandse Loterij als staatsdeelneming is in lijn met deze visie.