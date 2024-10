Fietser aangereden door politieauto

Omstreeks 17.45 uur vond op de rotonde van de Oostelijke Randweg met de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode een verkeersongeval plaats waarbij een politievoertuig is betrokken.

De politie was onderweg naar een andere melding toen de aanrijding plaatsvond tussen de politieauto en een fietsster. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer,. Toegesnelde collega’s van de agent hebben het verkeer geregeld. De vrouw is na de eerste medische zorg ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De agent bleef ongedeerd en ook aan zijn dienstvoertuig bleef onbeschadigd.