Meerdere woningen met schade na ontploffing Den Haag

De politie doet onderzoek naar een ontploffing die plaatsvond in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei bij een woning aan de Isingstraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Rond 2.00 uur kregen we een melding van een ontploffing in een woning. Collega’s en brandweer gingen ter plaatse. De bewoners waren uit de woning, twee van hen hadden last van rookinhalatie. Deze bewoners werden gecontroleerd in de ambulance en naar het ziekenhuis vervoerd. De bewoners van de naastgelegen woningen, waarbij er geen gevaarsetting was, stonden buiten op de balkons. De brand werd door de brandweer geblust. Er is sprake van veel schade. Bij verschillende woningen zijn de bovenramen en voordeuren kapot. De bewoners van de woningen met schade konden niet terug en daarvoor werd opvang geregeld.

Experts van Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing verrichtten onderzoek bij het pand. Een uitgebreide zoekslag in de omgeving leverde helaas nog geen aanhouding(en) op.