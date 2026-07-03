Vrachtwagenheffing Nederlandse wegen per 1 juli 2026 van start gegaan

Woensdag 1 juli 2026 is in Nederland de vrachtwagenheffing van start gegaan. 'Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen vanaf nu per gereden kilometer voor het gebruik van de weg', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eurovignet vervallen

'De vrachtwagenheffing geldt op bijna alle Nederlandse snelwegen en op een aantal provinciale en gemeentelijke wegen. Tegelijkertijd vervalt het Eurovignet in Nederland en worden de vaste lasten voor vrachtwagens verlaagd. De heffing wordt via een werkend tolkastje (OBU) geregistreerd, dat is gekoppeld aan een contract met een toldienstaanbieder', aldus het ministerie.

Jaren van voorbereiding

Minister Karremans (Infrastructuur en Waterstaat): “Na jaren van voorbereiding is vandaag de vrachtwagenheffing van start gegaan. Het overgrote deel van de opbrengsten van deze heffing vloeit terug naar de sector. Met deze zogenaamde ‘terugsluis’ kan de sector sneller elektrificeren. Niet alleen is het beter voor de luchtkwaliteit en levert het minder CO2-uitstoot op, het maakt overstappen naar elektrisch uiteindelijk ook een goede businesscase voor transporteurs. De crisis rond de Straat van Hormuz heeft bovendien laten zien hoe belangrijk het is om minder afhankelijk te worden van fossiele energie. Daar past deze stap ook bij.”

Betalen per kilometer en investeren in de sector

Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan gebruikers betalen per gereden kilometer. Hoe schoner en lichter het voertuig, hoe lager het bedrag per kilometer. Tegelijkertijd vervalt in Nederland het Eurovignet. Daarnaast vervalt de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor vrachtwagens tot 12.000 kilogram. Voor zwaardere vrachtwagens wordt de mrb verlaagd naar het Europese minimumniveau. Voor deze groep geldt bovendien tijdelijk, van 1 juli 2026 tot 1 januari 2027, een nihiltarief.

Een groot deel van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de wegtransportsector. Met deze subsidies worden ondernemers ondersteund bij investeringen in elektrische vrachtwagens, laadinfrastructuur en efficiënter vervoer.

Tijdelijke korting op heffing

Op de tarieven van de vrachtwagenheffing geldt een tijdelijke korting van 22,3% van 1 september 2026 tot en met 31 december 2026. Hiermee komt het kabinet, op verzoek van de Tweede Kamer, het wegvervoer tijdelijk tegemoet vanwege de momenteel sterk gestegen brandstofkosten als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. Afgelopen april werden namelijk 2 moties, van Kamerleden Flach en Eerdmans, over de vrachtwagenheffing aangenomen.

Controle vanaf nu

Voor vrachtwagens in de voertuigcategorieën N2 en N3 is een werkend tolkastje verplicht. De RDW ziet vanaf vandaag toe op de naleving van deze verplichting. In het eerste halfjaar worden de boetebedragen gehalveerd als periode van gewenning. Wie niet aan de verplichtingen voldoet, kan een boete krijgen.