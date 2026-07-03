Lancia viert 120 jaar met #LANCIAisYOURS

Lancia markeert zijn 120-jarig bestaan met de lancering van #LANCIAisYOURS. In dit nieuwe User Generated Content-project (UGC) is de community onderdeel van het verhaal van het merk.

Klanten, liefhebbers, creators en studenten krijgen de ruimte om hun visie op Lancia te delen. Het initiatief wordt uitgerold in Italië, Frankrijk, Spanje, België en Nederland en vormt een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen het merk en zijn community.

120 jaar Lancia, door de ogen van de community

Ter gelegenheid van het 120-jarig jubileum presenteert Lancia #LANCIAisYOURS, een nieuw social UGC-project (User Generated Content) dat de rijke geschiedenis van het merk viert door de ogen van zijn community. Het initiatief transformeert het jubileum tot een open platform voor participatie. Klanten, liefhebbers, creators, studenten en fans van het merk worden uitgenodigd om mee te bouwen aan een gezamenlijk verhaal over de wereld van Lancia. Via originele content kunnen zij hun interpretatie geven aan design, Italiaanse elegantie, de HF-spirit, de New Lancia Gamma en de rol van het merk binnen de hedendaagse cultuur.