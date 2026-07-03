CHERY maakt zich op voor introductie in Nederland

Het merk start in september onder zijn eigen merknaam CHERY met de verkoop van drie innovatieve, geëlektrificeerde SUV's met competitieve prijzen, gericht op Nederlandse gezinnen.

Vooruitstrevend en ambitieus merk

Chery Automobile – in Nederland al bekend als het moederbedrijf van het succesvolle Omoda Jaecoo – behoort tot de snelst groeiende autoconcerns ter wereld. Het merk CHERY werd opgericht in 1997 met de missie om innovatieve, hoogwaardige en duurzame mobiliteit wereldwijd toegankelijk te maken. Die ambitie heeft geleid tot meer dan 17 miljoen verkochte voertuigen in 120 landen en regio's, inclusief meer dan 5 miljoen geëxporteerde auto's buiten China. Daarmee is CHERY al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China.