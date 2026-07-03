FIAT Grizzly en Grizzly Fastback

FIAT geeft de eerste officiële afbeelding vrij van de nieuwe Grizzly en Grizzly Fastback. Met deze twee nieuwe modellen versterkt het merk zijn positie in het C‑segment. De nieuwe Grizzly en Grizzly Fastback zijn ontwikkeld op een gedeeld platform, maar krijgen elk duidelijk een eigen karakter.

De Grizzly is een veelzijdige SUV met veel ruimte en is geschikt voor dagelijks gebruik in de stad, maar ook voor langere reizen met het hele gezin. Dankzij de meer rechtopstaande carrosserie profiteren inzittenden van een praktisch en ruim interieur. De Grizzly Fastback heeft een dynamischer profiel en biedt extra bagageruimte in de lengte.