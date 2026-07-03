CITROËN WORDT SYTROËN

Een nieuwe energie waait door Citroën. Al meer dan honderd jaar kiest het merk zijn eigen weg.

Citroën heeft zich altijd ingezet om mobiliteit eenvoudiger, toegankelijker en dichter bij mensen te brengen. Vandaag zet het merk die benadering voort met een bijzondere samenwerking met Omar Sy. In plaats van hem de rol van traditionele merkambassadeur te geven, heeft Citroën hem benoemd tot 'Special Advisor': een samenwerking die draait om dialoog en het uitwisselen van ideeën.

Omar Sy staat bekend om zijn talent, zijn optimistische blik op de wereld en zijn sterke band met het publiek. Vanuit die kwaliteiten zal hij zijn visie en ervaring inzetten voor het merk.

Om deze samenwerking kracht bij te zetten, speelt Citroën met een van zijn meest herkenbare kenmerken: zijn naam. Gedurende de campagne verandert Citroën tijdelijk in 'Sytroën'.