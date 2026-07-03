Excuses van kabinet voor rol bij gedwongen afstand doen van baby's

Staatssecretaris Van Bruggen (Justitie en Veiligheid) heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan afstandsmoeders, afgestanen en vaders voor de rol van de overheid bij gedwongen binnenlandse afstand en adoptie. Bij de bijeenkomst was ook minister Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig.

Gedwongen

Uit het rapport Schade door schande blijkt dat veelal jonge ongehuwde vrouwen in kwetsbare omstandigheden gedwongen afstand moesten doen van hun kind. Ook groeiden kinderen op zonder hun biologische ouders te kennen of vonden zij elkaar pas later in het leven terug. Dit heeft onnodig veel leed veroorzaakt dat vaak nog steeds voelbaar is. Het kabinet erkent dat er destijds onvoldoende oog was voor de positie van betrokken moeders, afgestanen en vaders en dat de overheid hierin een rol heeft gehad. De excuses zijn bedoeld als erkenning van dit leed.

'Onnodig veel leed veroorzaakt'

Staatssecretaris Van Bruggen: “Gedwongen binnenlandse afstand en adoptie hebben onnodig veel leed veroorzaakt bij moeders, afgestanen en ook vaders. Leed dat niet ongedaan kan worden gemaakt. Vaak ging het om vrouwen die in kwetsbare omstandigheden en onder druk of dwang afstand moesten doen van hun kind. Tegen hen wil ik zeggen: het is niet jullie schuld. Ook de overheid had hierin een rol. Daarvoor heb ik namens het kabinet excuses aangeboden.”

Startpunt

De excuses vormen een belangrijk startpunt. Tegelijkertijd werkt het kabinet aan maatregelen die kunnen bijdragen aan erkenning en herstel voor betrokkenen. Bij de uitwerking hiervan worden getroffenen en belangenorganisaties betrokken. Nog voor het zomerreces informeert het kabinet de Tweede Kamer hierover. Een reflectie op het verleden namens de overheid en andere betrokken organisaties, en een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen van het rapport Schade door schande maken hier ook deel van uit.