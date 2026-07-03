vrijdag, 3. juli 2026 - 12:57 Update: 03-07-2026 12:58
Nieuwe Renault Megane E-Tech electric: krachtiger, slimmer, dynamischer en met een grotere actieradius
Foto: Renault
Amsterdam
Renault introduceert de nieuwe Megane E-Tech electric.
Het model bouwt voort op de sterke punten van zijn voorganger met een vernieuwd design, een efficiëntere elektrische aandrijflijn en uitgebreidere connectiviteits- en comfortvoorzieningen. Dankzij een nieuwe LFP-batterij, snellere laadmogelijkheden en innovatieve technologieën biedt de nieuwe Renault Megane E-Tech electric een nog completere elektrische rijervaring.