Nieuwe Renault Megane E-Tech electric: krachtiger, slimmer, dynamischer en met een grotere actieradius

Het model bouwt voort op de sterke punten van zijn voorganger met een vernieuwd design, een efficiëntere elektrische aandrijflijn en uitgebreidere connectiviteits- en comfortvoorzieningen. Dankzij een nieuwe LFP-batterij, snellere laadmogelijkheden en innovatieve technologieën biedt de nieuwe Renault Megane E-Tech electric een nog completere elektrische rijervaring.