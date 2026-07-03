JEEP® COMPASS 4XE EN FULL ELECTRIC LONG RANGE – TOT 674 KM RIJBEREIK - NU TE BESTELLEN

Daarmee breidt het merk het bestaande aanbod aandrijflijnen verder uit. De kern van de productstrategie van Jeep is 'keuzevrijheid'. Dat is duidelijk terug te zien in het multi-energy aanbod voor het hele gamma.

Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe: "Vrijheid is altijd een bron van inspiratie geweest. Het zit in het DNA van ons iconische merk: de vrijheid om te bewegen, te veranderen en te kiezen. De nieuwe Compass 4xe bewijst dat elektrisch rijden onmiskenbaar Jeep kan zijn, met volledige capaciteiten en volledige vrijheid."