vrijdag, 3. juli 2026 - 12:55 Update: 03-07-2026 12:56

JEEP® COMPASS 4XE EN FULL ELECTRIC LONG RANGE – TOT 674 KM RIJBEREIK - NU TE BESTELLEN

Jeep
Foto: Jeep
Amsterdam

Een nieuwe stap richting de toekomst van elektrificatie, innovatie en avontuur: Jeep opent de orderboeken voor twee nieuwe Compass-versies. 

Daarmee breidt het merk het bestaande aanbod aandrijflijnen verder uit. De kern van de productstrategie van Jeep is 'keuzevrijheid'. Dat is duidelijk terug te zien in het multi-energy aanbod voor het hele gamma.

Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe: "Vrijheid is altijd een bron van inspiratie geweest. Het zit in het DNA van ons iconische merk: de vrijheid om te bewegen, te veranderen en te kiezen. De nieuwe Compass 4xe bewijst dat elektrisch rijden onmiskenbaar Jeep kan zijn, met volledige capaciteiten en volledige vrijheid."

Categorie
auto
Tag(s)
jeep

Overig nieuws

FullStack Studio