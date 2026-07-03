Nissan leidt baanbrekend onderzoeksproject voor slimmer en goedkoper EV-laden

Ingenieurs van Nissan Technical Centre Europe in Cranfield (Verenigd Koninkrijk) geven leiding aan een innovatief onderzoeksproject van £10 miljoen, ondersteund door de Britse overheid.

Het project moet fundamenteel veranderen hoe elektrische voertuigen worden geladen, van energie worden voorzien en in de praktijk worden gebruikt. Daarmee versnelt Nissan de overgang naar slimmere en duurzamere mobiliteit en brengt het innovatieve onderzoeksoplossingen rechtstreeks naar de klant.

Project SUITE versnelt ontwikkeling duurzamer EV-ecosysteem



Project SUITE – een afkorting van Smart Use of Integrated Technology for EVs – richt zich op het terugdringen van de stijgende kosten van thuisladen en openbaar laden. Tegelijkertijd moet het project de efficiëntie, betaalbaarheid en duurzaamheid van elektrische voertuigen verder verbeteren.