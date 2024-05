Grote ravage na ongeval met meerdere voertuigen op snelweg A50 bij Sint-Oedenrode

Vrachtwagenchauffeur bekneld

De brandweer had er een flinke klus aan de bestuurder van de achterste vrachtwagen te bevrijden. Naast de brandweer, die opschaalde naar middel hulpverlening, kwamen ook meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter ter plaatse.

Chauffeur bevrijd

De weg tussen Sint-Oedenrode en Son en Breugel was volledig gestremd voor het verkeer, waardoor een flinke file ontstond. Of de andere betrokken bestuurders ook gewond zijn geraakt is niet bekend. Uiteindelijk kon de vrachtwagenchauffeur worden bevrijdt toen de voorste vrachtwagen was weggetrokken.