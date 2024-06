Politie schiet op man na melding inbraak in bedrijfsauto's in Uden

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie geschoten bij een incident in Uden ter hoogte van de Oranjestraat. 'Daarbij is een man gewond geraakt', zo meldt de politie woensdag.

Melding inbraak

'Rond 02:30 uur reageren agenten op een melding van een inbraak in bedrijfsvoertuigen. Een agent zette een politiehond in en schoot met het dienstwapen', aldus de politie.

Man gewond aan been

De man raakte door het schot van een agent gewond aan zijn been. De 31-jarige man uit Zeeland is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding. Er raakte verder niemand gewond.

Meerdere onderzoeken

Er lopen nu meerdere onderzoeken. Het onderzoek naar de inbraak in de voertuigen wordt door de politie uitgevoerd. Er zijn meerdere beschadigde voertuigen gevonden waar ingebroken was. Er wordt daarom een buurtonderzoek gedaan en er worden getuigen en camerabeelden gezocht.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie, waarna het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelt of het geweldgebruik rechtmatig was. Het gebruik van geweld - zoals het schieten - is gehouden aan voorwaarden die vastliggen in de geweldsinstructie. Of de agent volgens de regels heeft gehandeld in deze situatie moet zorgvuldig en onafhankelijk onderzocht worden.