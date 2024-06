Verdachte aangehouden voor explosie woning

De politie heeft maandag 10 juni een persoon aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een woning in Best eerder dit jaar.

In de nacht van donderdag 29 februari op vrijdag 1 maart vond er een explosie plaats bij een woning aan de Johannes Vermeerstraat in Best. Een explosief vernielde daarbij een ruit bij de voordeur. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond.

Aanhouding

De recherche heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de explosie. Het onderzoek bracht een 54-jarige man uit Eindhoven in beeld. Deze verdachte is in de vroege ochtend in zijn woning aangehouden. Wij doen verder onderzoek naar zijn exacte rol bij de explosie. Wij hebben informatie dat mogelijk meer mensen betrokken zijn geweest bij de explosie en sluiten meerdere aanhoudingen de komende tijd niet uit.