Duitse justitie onderzoekt dood Lotte van der Zee

De 20-jarige Lotte van der Zee werd tijdens een skivakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Zij werd behandeld in een ziekenhuis in Duitsland, waar zij twee weken in een kunstmatige coma werd gehouden. Haar toestand ging snel achteruit en Lotte overleed vorige week.

Tegenover RTV Oost zegt de moeder van Lotte over het onderzoek: ‘Dan hopen we te weten te komen wat ons meisje mankeerde.’

De uitslag van de autopsie zal enige tijd op zich laten wachten, maar dinsdag zal Lotte in de loop van de dag naar haar woonplaats Enschede worden gebracht. Zaterdag is de uitvaart van het model.