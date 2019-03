Samenvatting over situatie op Urk

Maandag 11 maart: ongeregeldheden op Urk

Op maandagavond heeft de politie moeten ingrijpen bij ongeregeldheden op Urk. Aanleiding voor de ongeregeldheden op Urk is mogelijk een conflict in de relationele sfeer Rond 19 uur kreeg de politie melding dat een grote groep jongeren zich had verzameld bij een horecagelegenheid aan de Richel. Later heeft deze groep jongeren zich verplaatst naar een woning aan de Noorderpalen. Hier dreigde de situatie uit de hand te lopen.

Diverse agenten uit omliggende gemeenten zijn ingezet. Hierbij hebben zij gebruik moeten maken van de wapenstok. Er zijn diverse brandjes gesticht. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Na ingrijpen van de politie keerde de rust rond 23 uur terug.

Dinsdag 12 maart: 5 aanhoudingen

De politie heeft op dinsdagmiddag 12 maart een 18-jarige man uit Urk aangehouden voor betrokkenheid bij een mishandeling in een woning aan de Noorderpalen op maandag 11 maart. Een grote groep jongeren verzamelde zich maandagavond bij een horecagelegenheid aan de Richel en later bij een woning aan de Noorderpalen. Een conflict in de relationele sfeer was mogelijk de aanleiding. Een aantal jongeren raakte in de bewuste woning in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een bewoonster licht gewond. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Van deze gebeurtenissen is aangifte gedaan. De 18-jarige Urker heeft zich eind van de middag bij de politie gemeld en is aangehouden.

De politie heeft dinsdagavond 12 maart rond 19.45 uur een 21-jarige man uit Urk aangehouden. De man is te zien op een filmpje dat rouleert op social media. Hierin spreekt de man dreigende taal en laat een wapen zien. Het (nep) wapen is aangetroffen en in beslag genomen

Later op de avond is nog een verdachte - een 14-jarige jongen uit Urk - aangehouden op verdenking van de mishandeling in de woning aan de Noorderpalen maandagavond.

Daarnaast heeft de politie dinsdagavond twee aanhoudingen verricht tijdens controles van de invalswegen naar Urk. Bestuurders moesten zich legitimeren. In de loop van de avond zijn tijdens deze controle bij de afrit Nagele/Urk twee mannen aangehouden. Een man kon zich niet legitimeren. De andere man had een honkbalknuppel bij zich. De honkbalknuppel is in beslag genomen.

Politie doet verder onderzoek

Strafbare feiten worden niet getolereerd. 'We monitoren de situatie en nemen waar nodig maatregelen'. De politie doet verder onderzoek.