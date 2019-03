Vierde verdachte drugslab aangehouden

Agenten hebben woensdag op een industrieterrein in Etten-Leur een 28-jarige man uit Dinteloord opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het drugslab dat dinsdag 12 maart in de Voorstraat in Roosendaal werd aangetroffen.

De man werd op woensdag 13 maart in zijn auto gecontroleerd. Agenten hadden direct het vermoeden dat de verdachte onder invloed van drugs was. In de auto zat ook een tweede persoon. De agenten besloten de mannen en het voertuig verder te controleren, maar op het moment dat ze dat wilden doen ging pakte de 28-jarige man een van de agenten vast. Daarop besloten de dienders pepperspray in te zetten. Die kon vervolgens worden aangehouden worden. Ook de bijrijder werd opgepakt. In de auto bleken onder andere een mes en drugs te liggen.

Ambtshalve

De 28-jarige verdachte bleek ambtshalve door een agent herkend te zijn bij het drugslab in Roosendaal. De man wist op dinsdag 12 maart echter te ontkomen en stond sindsdien gesignaleerd. Beide mannen zijn meegenomen naar het cellencomplex en ingesloten. De bijrijders is met een sepot naar huis gestuurd. De man uit Dinteloord zit nog vast.