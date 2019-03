Maatregelen politie na betrokkenheid politiemensen bij voetbalrellen

Op woensdag 13 maart 2019 is de ontslagprocedure tegen een politiemedewerker in opleiding in de eenheid Zeeland-West-Brabant in gang gezet. Een tweede medewerker van dezelfde eenheid kreeg een voorwaardelijk ontslag aangezegd . De politieleiding heeft hiertoe besloten na de uitkomsten van een intern onderzoek over de betrokkenheid van deze medewerkers bij de rellen rondom de voetbalwedstrijd NAC – Willem II.