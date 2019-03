Chroom-6 aangetroffen op delen van vier Utrechtse beweegbare bruggen

Uit onderzoek dat de provincie Utrecht heeft laten uitvoeren bij zeven beweegbare bruggen blijkt dat in oude verflagen van vier beweegbare bruggen chroom-6 is aangetroffen. Dit meldt de provincie Utrecht vrijdag.

Maatregelen

De provincie Utrecht neemt passende maatregelen om eventueel gevaar bij werkzaamheden te voorkomen. Chroom 6 is gevonden op een slagboom van de Cronenburghefbrug in Loenen aan de Vecht, op een tandwiel bij de Geerbrug in Wilnis, een signaallicht op de Eembrug voor fietsers in Eembrugge en een signaallicht bij de Nieuwe Weteringbrug in Nieuwersluis.

20 jaar oude onderdelen

De bewuste onderdelen van de vier bruggen zijn meer dan 20 jaar oud en destijds kant en klaar ingekocht. Ze werden geschilderd en geleverd door opdrachtnemers. Wie dat waren, valt niet meer te achterhalen. Bij de overige onderdelen van de zeven onderzochte bruggen is niets gevonden.

Voortaan eerst onderzoek

De provincie Utrecht acht het mogelijk dat in het (verre) verleden ook chroom-6-houdende verf is gebruikt op (onderdelen van) andere stalen constructies dan alleen op beweegbare bruggen. Chroom-6 zou mogelijk ook aangebracht kunnen zijn op (kant-en-klaar aangeleverde) onderdelen van vaste bruggen, lichtmasten, geluidsschermen of verkeerslichten. Om die reden laat de provincie voortaan altijd voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden eerst onderzoek uitvoeren bij stalen constructies. Het resultaat geeft de provincie door aan de opdrachtnemer. Die is wettelijk verplicht om bij werkzaamheden adequate beschermingsmaatregelen te nemen.

Geen gevaar voor vaar- of weggebruikers en omwonenden

Er is geen gevaar voor (vaar)weggebruikers of omwonenden van de genoemde vier bruggen of andere constructies. Gezondheidsrisico’s kunnen pas ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Omwonenden of (vaar)weggebruikers worden daar niet aan blootgesteld omdat de provincie onderzoek doet en eventuele aanwezige risico’s meegeeft aan de opdrachtnemer. Die is, zoals gezegd, verplicht om passende maatregelen te treffen.

Zorgen voor oud-medewerkers

De provincie heeft tot nu toe geen signalen ontvangen dat provinciale medewerkers gezondheidsklachten hebben omdat ze in het (verre) verleden chroom-6-houdende verf hebben aangebracht of omdat ze bij onderhoudswerk aan stof met chroom-6 zijn blootgesteld. Oud-medewerkers die zich zorgen maken kunnen zich wenden tot hun huisarts. Als hij een verband vermoedt tussen klachten en het arbeidsverleden dan kan de (oud-)medewerker contact opnemen met de bedrijfsarts van de provincie.

Chroom-6

Chroom-6 is een metaal, dat verwerkt in verf, metalen oppervlakten beschermt tegen roest. Het is schadelijk voor de gezondheid. Als het in het lichaam terecht komt, kan het onder andere kanker tot gevolg hebben. Op de websites www.rijksoverheid.nl, www.arboportaal.nl en www.rivm.nl is extra informatie te vinden over chroom-6 en maatregelen tegen gezondheidsrisico’s.