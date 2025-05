Ruim 200 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De Douane heeft tijdens een reguliere controle, op woensdag 22 mei, 206 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. 'De drugs zaten verstopt in een container met cassave en hebben een groothandelswaarde van ruim 5 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond.

Cassave

De container met cassave was afkomstig uit Panama en is gelost bij een bedrijf in het Westland. Dit bedrijf heeft niets met de smokkel van de verdovende middelen te maken. De cassave was bestemd voor een bedrijf in Portugal.