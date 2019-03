Vrouw (21) in Nijmegen aangehouden na doodsbedreiging Baudet

De politie heeft in een onderzoek naar uitingen gericht aan Thierry Baudet, die zijn gedaan tijdens een antiracisme demonstratie afgelopen zaterdagmiddag in Amsterdam, maandagmiddag in Nijmegen een 21-jarige vrouw uit Nijmegen aangehouden als verdachte. Dit meldt de politie maandag.

Filmpjes

'Er verschenen na de demonstratie in Amsterdam later op sociale media verschillende beelden van deze demonstratie. In sommige filmpjes was te horen dat er tijdens de demonstratie uitingen zijn gedaan die mogelijk als bedreigend of opruiend kunnen worden ervaren. De politie startte, in overleg met het Openbaar Ministerie, daarom een onderzoek', aldus de politie.

Onderzoek gestart

Op sociale media vragen veel mensen zich af waarom er tijdens de demonstratie niet is opgetreden. De politie heeft zaterdag de grote stroom aan demonstranten begeleid. Dit waren enkele duizenden mensen, het was daardoor volgens de politie dan ook niet mogelijk om overal mee te krijgen wat er gezegd werd. Op het moment dat de uitingen bij de politie ter kennis kwamen, is een onderzoek gestart met deze aanhouding tot gevolg. Het onderzoek duurt voort.