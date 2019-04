Felle brand verwoest veld met riet langs Brederodeweg in Boxtel

Snel werd duidelijk dat het ging om een veld met riet nabij de Brederodeweg, niet ver van de Schijndelseweg. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk is de brand aangestoken, de politie noteerde van enkele getuigen een verklaring. De brandweer controleerde met een warmtebeeldcamera of het vuur volledig gedoofd was