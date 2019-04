Alcoholsector niet blij met ‘Drunk History’

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) is niet blij met het op Comedy Central nieuw aangekondigde televisieprogramma ‘Drunk History’. “Beschonken bekende Nederlanders vertellen bezopen verhalen uit onze vaderlandse geschiedenis,” is de boodschap in de aankondigingen. STIVA is van mening dat overmatig alcoholgebruik door Comedy Central wordt gefaciliteerd en in een positief daglicht gesteld.

Nationaal Preventieakkoord

De overheid, gezondheidsorganisaties en het bedrijfsleven werken gezamenlijk hard aan het terugdringen van problematisch alcoholgebruik door middel van afspraken die gemaakt zijn in het Nationaal Preventieakkoord. Het tegengaan van zwaar en overmatig drinken onder (jong)volwassenen is daar een belangrijk onderdeel van. De beeldvorming die dit programma afgeeft past daar niet bij.



De Nederlandse alcoholsector roept Comedy Central op om met onmiddellijke ingang te stoppen met het uitzenden van Drunk History. Peter de Wolf – directeur van STIVA: “De gemoederen zijn inmiddels hoog opgelopen in de branche; verschillende merken geven aan serieus te overwegen om te minderen of stoppen met adverteren op de zender.”



In 2013 en 2016 heeft STIVA ook al geageerd tegen televisieprogramma’s waar overmatig alcoholgebruik wordt gefaciliteerd en aangemoedigd. De Wolf: “De sector neemt serieuze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar product. We gaan hierover graag met Comedy Central in gesprek, maar vinden het belangrijk dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven.”