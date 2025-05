Twee derde van de ondernemers ervaart personeelstekort

Binnen het kleinbedrijf ligt het aandeel ondernemers dat arbeidstekorten ervaart met ruim 61 procent lager dan in het middenbedrijf (ruim 67 procent) en het grootbedrijf (ruim 72 procent). Ondernemers in het grootbedrijf geven dan ook vaker aan maatregelen te nemen dan ondernemers in het midden- of kleinbedrijf. Het aandeel ondernemers dat inzet op verdere automatisering is in het kleinbedrijf met ruim 19 procent lager dan in het middenbedrijf (ruim 25 procent) en het grootbedrijf (bijna 30 procent). Daarentegen beperken zij relatief vaker de productie tot wat met de beschikbare capaciteit mogelijk is. In het kleinbedrijf doet bijna één op de vijf ondernemers dit, tegenover 15 procent in het middenbedrijf en 12 procent in het grootbedrijf.

Ondernemers in de bouw ervaren het vaakst arbeidstekorten

In de bouwnijverheid geeft ruim 80 procent van de ondernemers aan een tekort aan personeel te ervaren. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie ligt dit aandeel met 55 procent het laagst. Ondernemers in de bouw geven dan ook het vaakst aan maatregelen te nemen om hiermee om te gaan. In april 2025 zette ruim vier op de tien in op betere arbeidsvoorwaarden, tegenover drie op de tien een jaar eerder. In andere sectoren is het aandeel ondernemers dat deze maatregel noemt juist gedaald. Daarnaast beperkt ruim 32 procent van de bouwondernemers de productie tot wat met de huidige capaciteit mogelijk is. Dit komt in geen enkele bedrijfstak zo vaak voor. Bijna 10 procent van de ondernemers geeft aan meer arbeidskrachten uit het buitenland te halen. In de landbouw (23 procent) en de industrie (14 procent) komt dit relatief vaak voor.

