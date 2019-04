Task force moet eind maken aan handgranaten en plofkraken in Amsterdam

De Amsterdamse driehoek stelt een task force in tegen geweld en intimidatie richting ondernemers. 'De task force zal onderzoeken of de lokale overheid aanvullende maatregelen kan nemen tegen de handgranaten en andere explosieven die in de stad opduiken', zo laat de gemeente Amsterdam zondagavond weten.