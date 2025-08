Civiel - Geen sanitaire voorzieningen bij illegale standplaats

Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een bewoner die eerder wel een legale standplaats had maar die in 2017 is kwijtgeraakt. Sindsdien zwerft hij met zijn caravan door de gemeente Amsterdam. Omdat hij ernstig ziek is en afhankelijk van mantelzorg heeft hij van de gemeente geëist dat er sanitaire voorzieningen worden aangelegd op zijn huidige standplaats in Amsterdam-Oost. De gemeente heeft dit geweigerd, onder meer omdat hij de standplaats illegaal in gebruik heeft genomen. De rechter geeft de gemeente gelijk. Internationale verdragen, waaruit onder meer het recht voortvloeit op water, gaan niet zo ver dat de gemeente in dit geval verplicht kan worden tot het aanleggen van sanitaire voorzieningen.