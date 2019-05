Nieuwbouw woon- en zorgcentrum Marijke Hiem Heerenveen vordert

De nieuwbouw van het woon- en zorgcentrum "Marijke Hiem" aan de H. Hebbesstraat in de wijk Heerenveen midden is volop bezig.

Eerste contouren

De eerste contouren van het nieuwe zorgcentrum zijn zichtbaar geworden in

de omgeving. Met een behulp van een hijskraan worden de betonnen

elementen geplaatst.

Geschikte huisvesting

Meriant krijgt nieuwbouw op de locaties Marijke Hiem en Anna Schotanus in Heerenveen. Zo kan Meriant de bewoners meer geschikte huisvesting bieden. Daarnaast wordt in samenwerking met ziekenhuis de Tjongerschans een nieuw expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg gerealiseerd.

Zorgvraag steeds zwaarder

Marijke Hiem en een deel van Anna Schotanus zijn sterk verouderd. Ze voldoen vaak niet meer aan de woon- en leefwensen van de huidige bewoners en zullen steeds minder gaan voldoen aan wensen van toekomstige bewoners. Dat komt doordat de zorgvraag steeds zwaarder moet zijn om naar een woonzorgcentrum te kunnen verhuizen.

150 appartementen

Op de locaties Marijke Hiem en Anna Schotanus gaat Meriant in totaal ongeveer 150 één- of tweekamerappartementen bouwen. Ze worden geschikt voor kleinschalige zorg. De locaties Herema State en Coornhert State in Heerenveen blijven nog in gebruik.