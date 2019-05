Stankoverlast leidt agenten naar hennepdrogerij

Agenten hebben donderdagavond 2 mei rond 20.00 uur een hennepdrogerij ontdekt in een woning aan de Vondellaan. De 31-jarige bewoner is, na een korte achtervolging, aangehouden in verband met de zaak.

De meldkamer kreeg die avond verschillenden meldingen binnen van stankoverlast. In de omgeving van de Vondellaan zou een sterke hennepgeur hangen. De wijkagent ging ter plaatse en belde aan bij het adres waar de stankoverlast vandaan zou komen. De bewoner weigerde open te doen. Wel ging hij via een raam in gesprek met de agent. Uiteindelijk kwam de man naar buiten gerend en wilde hij er vandoor gaan. De wijkagent zette op de fiets de achtervolging in en wist de verdachte op de Akeleistraat aan te houden. Tijdens de achtervolging gooide de man nog een plastic zak weg. Daar bleek een flinke som contact geld in te zitten. Het geld is in beslag genomen. De man is afgevoerd naar het politiebureau en vastgezet.

Drogerij

Na zijn aanhouding gaf de verdachte zijn huissleutel af en konden agenten de woning gaan onderzoeken. In de woning vonden ze een zak met ruim 2,5 kilo gedroogde hennep. Ook was er op de bovenste verdieping een hennepdrogerij ingericht. Ook daar lagen henneptoppen. In een slaapkamer stonden 144 oogstrijpe hennepplanten. De rest van de woning is onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Er werd verder niets bijzonder gevonden. Alle hennepgerelateerde goederen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd