Man (67) die kinderporno 'verzamelde' voor politie cel in

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag een 67-jarige man uit Lelystad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, en een taakstraf van 240 uur voor het bezit van kinderporno. 'De man had een grote hoeveelheid afbeeldingen en video’s in zijn bezit', zo meldt de rechtbank woensdag.

'Verzamelen voor politie'

De man had tussen 2015 en 2017 ruim 20.000 foto’s en 3.000 filmpjes in zijn bezit. De man heeft bezit van het materiaal bekend, dat hij naar eigen zeggen verzamelde naar aanleiding van een tv-programma over kindermisbruik. Hij zou willen aantonen hoe makkelijk kinderporno online te vinden is, om het materiaal uiteindelijk aan de politie te geven. De man is echter nooit ermee naar het politiebureau gegaan, zelfs niet toen de politie hem verdacht van het bezit van kinderporno.

Grote gevolgen

De rechtbank gelooft het verhaal van de man niet. Hij heeft bepaalde bestanden verwijderd en gaf anderen toegang tot zijn Dropboxaccount, waar ook kinderpornografisch materiaal op stond. Met zijn handelen heeft hij bijgedragen aan het instandhouden van kindermisbruik. De psychische en lichamelijke gevolgen van kindermisbruik zijn voor de betrokken kinderen groot. Vanwege de grote hoeveelheid materiaal, waarbij ook zeer jonge kinderen betrokken zijn, vindt de rechtbank dat een vrijheidsbenemende straf op zijn plaats is. Daarnaast moet de man zich melden bij de reclassering en mag hij op geen enkele manier contact zoeken met minderjarigen.