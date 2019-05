Drie gewonden bij aanrijding Drentse Zuidlaren

Bij de botsing waren drie voertuigen betrokken, waarbij er twee frontaal op elkaar knalden en een derde auto op zijn kop op de weg belandde. Naast de forse blikschade zijn er ook drie personen met uiteenlopend letsel naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek.

De oorzaak van het onderzoek is nog onbekend. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet momenteel nog onderzoek, verkeer over de Hunzeweg wordt omgeleid. Voor de brandweermannen van Zuidlaren was even moeilijk om bij de kazerne te komen omdat het ongeval precies voor de kazerne uitrit plaats vond en daarom de weg was afgesloten.