Oproep aan kabinet: maak jaarwisseling weer veilig!

In een gezamenlijke oproep, waarbij de politie steun krijgt van veel veiligheidspartners, richten 27 organisaties zich tot het kabinet met een dringend verzoek: tref meer landelijke maatregelen voor een veilige jaarwisseling. In een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad vrijdag wordt een appèl gedaan op de politiek bestuurders: kom in actie! Wij willen weer een feestelijke én veilige jaarwisseling voor iedereen.