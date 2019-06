OM eist twintig jaar in moordzaak De Westereen

Op 9 juli 2017 wordt het slachtoffer na een bezoek aan een festival in De Westereen dood aangetroffen in een weiland aan de Buterwei. Hij is met geweld om het leven gebracht.

Ontkennende verdachte

De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van haar echtgenoot. Voor de nabestaanden, die na twee jaar nog steeds rouwen over de dood van hun zoon, broer en vader, is dit onverteerbaar. “De verdachte hoeft niet mee te werken aan haar eigen veroordeling maar dient wel te beseffen dat zij de familieleden van Tjeerd achter laat die verscheurd worden door hun gevoelens zonder dat zij hier zelf enige duidelijkheid in wil brengen”, aldus de officier tijdens zijn requisitoir. Hij neemt dit de verdachte kwalijk.

Onderzoek

Het onderzoeksdossier omvat meer dan 10.000 pagina’s. Meerdere opsporingsbevoegdheden zijn ingezet en er is nauw samengewerkt met de Duitse Staatsanwalt en polizei. Dat heeft geleid tot het horen van een aantal getuigen. De moeder van verdachte is als verdachte gehoord, als ook een eerdere relatie van de verdachte. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Tjeerd. De officier neemt in een later stadium een beslissing over een eventuele vervolging van deze twee verdachten.

Waarheidsvinding

Het onderzoek is complex nu het ontbreekt aan het moordwapen waar eventuele DNA-sporen op zouden kunnen zitten waaruit één op één is vast te stellen dat het de verdachte, of een van de medeverdachten, is die haar echtgenoot van het leven heeft beroofd. Dit betekent dat de recherche nog meer instrumenten heeft gebruikt om te komen tot waarheidsvinding. Door gebruik te maken van scenario’s is beargumenteerd welke scenario’s niet bewijsbaar zijn en welke als enige uiteindelijk resteert en bewijsbaar is.

Tijdlijn

De tijdlijn in deze strafzaak is een essentieel onderdeel van de bewijsmiddelen. Deze is vastgesteld aan de hand van de verkregen telecomgegevens uit de telefoon van zowel de verdachte als het slachtoffer. Zendmasten, locatiebepalingen, camerabeelden en delen uit Google Timeline geven aan dat de verdachte Tjeerd wel gezien móet hebben bij de Buterwei nu de afstand tussen de telefoons van de verdachte en het slachtoffer zich op korte afstand van elkaar hebben bevonden rondom het tijdstip van het voorval.

Medeplegen moord

De officier: “Uit alles staat voor het OM wettig en overtuigend vast dat alle handelingen van verdachte, die een aanvang nemen na de aangifte van mishandeling in april 2017, gericht zijn op het aftasten van de mogelijkheden om Tjeerd om het leven te brengen. Daarvoor is veelvuldig contact geweest met Duitsland en uiteindelijk heeft dit geleid tot het scenario van de partnerdoding door Tjeerd letterlijk in een val te lokken.” Het OM is van oordeel dat verdachte schuldig is aan medeplegen van moord op Tjeerd van Seggeren en eist een gevangenisstraf van twintig jaar.

Morgen vindt het pleidooi van de verdediging plaats.

Na afloop van de behandeling ter terechtzitting zal de rechtbank de datum voor de uitspraak bepalen.