8.120 kinderen kunnen hun verjaardag deze zomer vieren dankzij Jarige Job Inpakmarathon

Tijdens een 24 uur durend knallend feest hebben honderden vrijwilligers zich ingezet in om zoveel mogelijk verjaardagsboxen in te pakken. De Inpakmarathon van Stichting Jarige Job is vandaag om 12:00 uur feestelijk afgesloten. Het resultaat na 24 uur is maar liefst 8.120 ingepakte verjaardagsboxen en is het aantal van vorig jaar met ruim 1.000 boxen overtroffen. In de zomermaanden juli en augustus worden er geen verjaardagsboxen ingepakt. Om ook de kinderen die dan jarig zijn een onvergetelijke verjaardag te geven organiseert Jarige Job jaarlijks de Inpakmarathon.