Open dag brandweer Schiedam druk bezocht

De open dag van de brandweer Schiedam is zaterdag druk bezocht. Van begin tot eind stonden er kinderen in de rij voor de activiteiten rondom de kazerne. Het ritje met een brandweerwagen was erg populair, net als het zelf blussen en de interactie met de duikers in een grote duikcontainer.