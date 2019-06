Betonmixer glijdt de sloot in

Op de Groeneweg is donderdagmorgen een cementwagen van de weg geschoten en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. De chauffeur van de betonmixer -met een gemiddelde inhoud van 8,5 kuub- kon veilig zijn voertuig verlaten.

In de buurt van het incident wordt gebouwd aan een woning. De enige route is via de Groeneweg. Een takelbedrijf is inmiddels ter plaatse en zal een plan van aanpak maken om de betonmixer uit het water te halen. De wagen was geladen met cement. Het wordt een behoorlijke klus om deze weer op het droge te krijgen.