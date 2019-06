Passagier bus overleden na aanrijding op A2

Het slachtoffer zat in een touringcar die pech kreeg en langs de kant van de weg was gestopt. De man stapte uit en werd geschept door een voorbijkomende auto. Het slachtoffer overleed op de snelweg aan zijn verwondingen.

De snelweg tussen knooppuntLeenderheide en Heeze/Leende was volledig afgesloten voor het verkeer. Voor de betrokkenen bij deze noodlottige aanrijding en de mensen die hiervan getuige zijn geweest wordt uiteraard Slachtofferhulp geregeld.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is in volle gang. In de komende dagen lopen de gesprekken met getuigen door, bekijken we het verzamelde sporenbeeld en overige informatie die van belang is om een duidelijk beeld te krijgen van het onderzoek, aldus een woordvoerder van de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend gemaakt.