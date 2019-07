Grote bedrijfsbrand in Schiedam

In een bedrijfspand aan de Jan van Galenstraat in Schiedam is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken.

Het zou gaan om uitslaande brand in een pand van 200m2. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Om voldoende bluswater op de plaats van de brand te krijgen is een groot water transport opgebouwd. Ook een boot van de havendienst is bij de bestrijding van de brand ingezet.

Er zouden volgens de brandweer geen personen meer in het pand bevinden.