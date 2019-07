Vanaf 1 augustus gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus gaat de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in. Onder bepaalde omstandigheden en op bepaalde plekken is het dan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen.

Gezichtsbedekkend

Vanaf 1 augustus 2019 is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Op deze locaties is het voor de sociale veiligheid en dienstverlening namelijk belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken. Het is daarom niet toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm, bivakmuts of boerka.

Naleving

Controle op naleving van dit verbod ligt bij de medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en bij het personeel van het vervoersbedrijf. Van hen wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, wijzen op het bestaan van het verbod en hen verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand te verlaten.

Bekeuring

Als hier geen gehoor aan wordt gegeven kan de medewerker de hulp van politie inschakelen. Ook de politie zal de betrokkene waarschuwen de gezichtsbedekking te verwijderen of de locatie te verlaten. Als dit niet het beoogde effect heeft, kan deze overgaan tot het uitschrijven van een bekeuring.

Melding maken

Wilt u melding maken van een persoon met gezichtsbedekkende kleding op een locatie waar dit verboden is, neem contact op met een medewerker van de locatie of personeel van het vervoersbedrijf.

Aangifte doen

Draagt u vanuit geloofsovertuiging gezichtsbedekkende kleding en wilt u als slachtoffer van een misdrijf op een politiebureau aangifte doen, dan zoeken we een alternatief. Zoals aangifte op een andere locatie of in een aparte ruimte op het politiebureau waar de gezichtsbedekkende kleding verwijderd kan worden en u met een vrouwelijke collega kunt spreken.