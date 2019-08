Ongeval Rondweg Emmen, bestuurder gewond geraakt

Een automobilist is vrijdagavond met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder raakte gewond bij een ongeluk.

Over de kop

De bestuurder kwam met de auto in de berm terecht waarna de auto waarschijnlijk over de kop is geslagen.

Auto zwaar beschadigd

Een ambulance, politie-eenheden en verschillende brandweervoertuigen kwamen ter plaatse. Een auto is zwaar beschadigd geraakt. De weg werd deels afgesloten.