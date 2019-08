Agenten betrappen inbreker supermarkt

Het inbraakalarm werd even na 04.00 uur geactiveerd. Hierop reden meerdere agenten naar de locatie om te kijken of er daadwerkelijk in de supermarkt werd ingebroken. Toen zij daar kwamen, zagen ze een man achter de balie staan. De verdachte pakte onder andere pakjes sigaretten, aanstekers en vloeitjes. Bij het zien van de politie rende de man weg. Een hondengeleider liep vervolgens de winkel in, waarop de verdachte zich overgaf. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De gestolen goederen zijn in beslaggenomen.