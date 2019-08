Student (21) gewond na val van pand Delftse Studenten Sociëteit

In de nacht van dinsdag op woensdag is een 21-jarige student in Delft ernstig gewond geraakt toen hij van de balustrade bij de studentensociëteit Phoenix viel.

Het ongeval gebeurde rond 03.45 uur. Ooggetuigen zagen hoe de man zeker vier meter naar beneden viel. Het slachtoffer werd gefixeerd in een vacuüm matras en met een hoogwerker naar beneden gehaald. Volgens de politie was hij nog aanspreekbaar. Omdat de toestand van de student stabiel was, kon hij met een ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd en kon de gealameerde traumahelikopter worden geannuleerd, zo meldt Omroep West.

De sociëteit Phoenix is de thuisbasis voor het Delftsch Studenten Corps. Op het moment van het ongeval was er een feest gaande op de sociëteit als onderdeel van de introductieweek Owee2019. Tijdens de OWee-week worden de eerstejaars studenten verwelkomd. De politie doet nog onderzoek naar het incident. Het is nog onduidelijk of de student alcohol had gedronken.