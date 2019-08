Douane onderschept bijna 3000 kilo cocaïne Rotterdamse Haven

Afgelopen dinsdag heeft de Douane tijdens een controle op de Maasvlakte een partij cocaïne aangetroffen. Iets later, in de nacht van dinsdag op woensdag, was het weer raak, de Douane vond toen nog een container met drugs. 'De bijna 3000 kilo aan cocaïne uit beide containers zijn inmiddels vernietigd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Twee containers

'De container van dinsdagavond was geladen met suiker. Daartussen vond de Douane zo’n 1650 kilo cocaïne. Deze container was bestemd voor het buitenland. In de tweede container, geladen met vaten bananenpulp, trof de Douane iets meer dan 1300 kilo cocaïne aan, plus een aantal lege tassen', aldus het OM. Deze container was bestemd voor een bedrijf in Oosterhout. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. Beide containers waren afkomstig uit Costa Rica.

Bedrijfspand

Het onderzoek naar de herkomst van de drugs leidde de politie naar een bedrijfspand in de Waalhaven. De politie heeft daar donderdagnacht een inval gedaan en 6 verdachten aangehouden. Zij worden maandag 26 augustus voorgeleid. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak in onderzoek.