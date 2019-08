Man komt om bij eenzijdig ongeval N50

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de N50 bij Kamperveen is vanmorgen vroeg een man om het leven gekomen.

Het slachtoffer, een 57-jarige man uit Emmeloord, reed even na 4:30 uur tussen Kampen Zuid en Hattemberbroek. Ter hoogte van Kamperveen verloor hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen de middengeleider. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De N50 werd enige tijd in beide richtingen afgesloten.