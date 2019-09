OM eist 4 jaar cel tegen beveiliger vanwege dood Jip Jurg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 4 jaar celstraf geëist tegen een beveiliger die verantwoordelijk wordt gehouden voor het overlijden van de 32-jarige Jip Jurg in januari 2018 nadat deze een harde trap in zijn buik had gekregen van de beveiliger terwijl hij op de grond lag. Dit meldt het OM woensdag.

Internationaal Film Festival

De 32-jarige Jip Jurg werd op 27 januari 2018, tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam, het slachtoffer van een handgemeen met een beveiliger. Voor de deur van de Schouwburg kreeg hij onverwacht een dusdanig harde schop op zijn buik dat hij aan de gevolgen van een ernstige interne bloeding is overleden.

Dood aangetroffen in woning

Het lichaam van het slachtoffer werd op 28 januari levenloos in zijn eigen woning aangetroffen. De officier van justitie vindt dat de verdachte, een nu 38-jarige man uit Rotterdam, zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan “zware mishandeling met de dood tot gevolg hebbend” en eiste hiervoor een gevangenisstraf van vier jaar.

Glas

In die bewuste nacht ging het slachtoffer tijdens het filmfestival in Rotterdam met vrienden iets drinken in de Schouwburg. Hij liep met een glas de Schouwburg uit. Een beveiliger sommeerde het slachtoffer om het glas af te geven. Jip was hier niet van gediend waarop een handgemeen ontstond en Jip op de grond terecht kwam.

Op de grond

Hier bleef het niet bij, de verdachte gaf uit het niets een harde schop op de buik van het slachtoffer terwijl het incident al voorbij leek. Omdat Jip op de grond lag heeft zijn lichaam zich niet kunnen voorbereiden op deze grote klap, waardoor de aangerichte schade maximaal bleek.

Ernstig inwendig letsel

Na sectie op het lichaam van Jip is in zijn buik ernstig inwendig letsel ontdekt. Het bloedverlies heeft zoveel weefselschade veroorzaakt dat Jip daaraan is overleden. Het onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd dat erop duidt dat de verdachte Jip opzettelijk heeft willen doden. Wat het OM betreft heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Geen opzet

Bij zijn eis van vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf woog de officier van justitie mee dat er weliswaar geen opzet was op de dood, maar dat dit wel het gevolg was van het handelen van de verdachte. De officier heeft erop gewezen dat de straffen voor het opzettelijk van het leven beroven van een ander veel hoger zijn dan

wanneer iemand wel de dood van een ander veroorzaakt, maar dat niet gewild heeft.

Beroep beveiliger

Daarnaast weegt de officier het beroep van de verdachte mee. Een man die van beroep beveiliger is en die avond als taak had om ervoor te zorgen dat de bezoekers van de Schouwburg, een veilige, ordelijke en leuke avond konden hebben. Van een beveiliger wordt verwacht dat hij kan omgaan met mensen die dronken zijn of mensen die niet luisteren en vervelend kunnen zijn.

Eerdere mishandeling

Daarnaast was het niet de eerste keer dat de verdachte in verband werd gebracht met een mishandeling. In 2016 is er aangifte gedaan van mishandeling van een man bij een bar. De beelden van die mishandeling zijn teruggevonden op de mobiele telefoon van de verdachte. Ook dit feit acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen. Tot slot neemt het OM het de verdachte kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en dat hij blijft ontkennen dat hij Jip de schop heeft gegeven.