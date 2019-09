''Brandstofprijzen omhoog door aanslag kan leiden tot betere verkoop elektrische auto's''

Morgen gaan de brandstofprijzen opnieuw omhoog. Dit omdat een grote olie-installatie en een olieveld in Saudi-Arabië ten prooi zijn gevallen aan aanvallen met drones.

De VS geeft Iran de schuld, maar deskundigen zeggen dat er ook andere landen de aanval zouden kunnen hebben uitvoeren.

Maar wellicht komt de aanslag op het ''zwarte goud'' de auto-industrie goed uit. Tien procent van de wereldwijde olievoorraad is afkomstig van de het getroffen oliedepot en de verwachting is dat het nog enkele weken gaat duren voordat de olieproductie weer op het oude niveau is.

Dat zou kunnen betekenen dat de olieprijs (en de prijs aan de pomp) opnieuw tot recordhoogte kan gaan oplopen, ondanks alle reserves. Voor de auto-industrie kan deze aanslag goed uitpakken nu vele fabriekanten volop hebben ingezet op het produceren van elektrische voertuigen. Mocht de benzineprijs ''kunstmatig'' hoog blijven (gehouden worden), dan zullen consumenten eerder een overstap maken op elektrisch rijden. Alle winsten zijn niet alleen goed voor de fabrikanten, maar ook voor de overheden als het gaat om belastingen.

Voorlopig claimt het Jemenitische rebellenleger van de Houthi's de aanslag.