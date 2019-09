Toename valse SMS-berichten zogenaamd van banken

Oproep

Banken roepen hun klanten op om valse SMS-berichten en valse e-mails zo snel mogelijk door te sturen naar de bank die wordt nagebootst. Daarmee kan die bank proberen om de valse websites achter die berichten te laten blokkeren.

Aantal meldingen van smishing verdubbeld

Op basis van een steekproef bij enkele leden van de Betaalvereniging, blijkt dat het aantal meldingen van valse SMS-berichten bij banken sinds het begin van dit jaar meer dan verdubbeld is. Begin dit jaar waren er ruwweg 7000 meldingen per maand, de eerste drie weken van september waren het er al zo’n 15.000.

50.000 phishing-meldingen

Het totale aantal meldingen over phishing in het algemeen, is in diezelfde periode ongeveer gelijk gebleven. Daardoor is het aandeel van meldingen over smishing ten opzichte van het totale aantal phishing-meldingen eveneens sterk gestegen: van 10% in februari naar 25% in augustus en september. Gemiddeld ontvangen Nederlandse banken per maand zo’n 50.000 meldingen van phishing in het algemeen.

Honderduizenden valse berichten per maand

Er worden ook veel valse e-mails en SMS-berichten verzonden namens andere grote organisaties, bijvoorbeeld namens de Belastingdienst, het CJIB, DigiD, webwinkels en telecombedrijven. Waarschijnlijk worden er alleen al namens banken zo’n half miljoen tot één miljoen valse berichten per maand verzonden door fraudeurs. Lang niet alle valse e-mails en SMS die klanten van banken en bedrijven ontvangen, worden gemeld.