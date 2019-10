Files in 3e kwartaal 20 procent gegroeid en dit is de Top 5

In het derde kwartaal is de filezwaarte in Nederland met 20 procent gestegen. 'Een forse stijging in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar', zo meldt de ANWB donderdag op basis van cijfers gemeten op het totale Nederlandse wegennet. 'Vooral overdag ondervond het verkeer de afgelopen zomermaanden veel meer oponthoud', aldus de ANWB.